[아시아경제 한진주 기자] 광명전기 광명전기 017040 | 코스피 증권정보 현재가 2,645 전일대비 30 등락률 +1.15% 거래량 388,295 전일가 2,615 2021.04.22 15:30 장마감 관련기사 대기업 간 빅딜! “해상풍력” 대규모 인프라 구축!! 주가 날아오를 최대 수혜 株!!광명전기, 정왕진 사외이사 신규선임 광명전기, 검색 상위 랭킹... 주가 -3.41% close 는 22일 이사회를 열고 양주신도시 옥정지구 한강듀클래스 지식산업센터 수분양자에 대한 중도금대출관련 자금보충약정을 제공하기로 결정했다고 공시했다. 약정금액은 838억원이며 약정 기간은 2022년 11월28일까지다.

