롯데물산, 롯데월드타워·몰 지분 100% 확보 … 자산관리 사업 강화(종합)

롯데쇼핑·호텔롯데 소유 지분 25%, 1조4000억원에 인수



[아시아경제 조인경 기자] 롯데물산이 롯데월드타워·롯데월드몰의 안정적인 수익 창출과 미래 기업가치를 높이기 위해 계열사가 보유중이던 지분 전량을 확보한다.

롯데물산은 22일 롯데쇼핑과 호텔롯데가 보유하고 있던 롯데월드타워·몰 지분 25%를 1조4000억원에 인수한다고 공시했다. 이에 따라 롯데물산은 롯데월드타워·몰의 토지와 건물을 포함한 소유권 지분 100%를 확보한 단일 소유주가 된다.

기존 롯데월드타워·몰은 롯데물산과 롯데쇼핑, 호텔롯데 3개사가 소유권 지분을 각각 75%, 15%, 10%씩 투자해 운영해 왔다.

이번 지분 매입을 통해 롯데물산은 부동산 및 자산관리 사업에 역량을 강화할 수 있는 발판을 마련했다. 롯데쇼핑과 호텔롯데 역시 각각 8300억원, 5500억원의 자금을 확보해 주력 사업에 집중할 수 있게 됐다.

롯데물산은 국내 최고 높이 건축물인 롯데월드타워와 대표 복합쇼핑몰 롯데월드몰의 시행·운영을 맡고 있다. 올 들어 롯데월드타워 오피스 임대를 모두 완료했고, 거주시설인 '시그니엘 레지던스' 역시 당초 계획보다 순조롭게 분양이 진행중이다. 롯데물산은 앞서 롯데자산개발 사업 중 자산관리 사업(Property Management)도 인수했다.

회사 관계자는 "이번 지분 인수로 안정적인 수익 창출과 급변하는 시장환경에 맞춘 빠른 의사결정을 통해 주도적인 단지 내 영업 활성화와 책임 경영이 가능해졌다"며 "롯데월드타워·몰의 미래 자산가치를 기반으로 한 자산관리 전문회사로 성장하는 동시에자산 유연성 제고를 통해 신규 사업의 경쟁력도 확보해 나갈 계획"이라고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr