전남도의회 보건복지위, 섬 지역 병원선 운영 상황 점검

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도의회 보건복지환경위원회는 22일 의료 여건이 취약한 섬 지역 주민들을 위한 병원선을 방문해 의료서비스 현장을 점검했다고 밝혔다.

이번에 방문한 병원선 512호는 바다 위의 종합병원으로 불리며 지난 2003년에 건조된 170톤급 병원선이다.

병원선 512호는 공중보건의 3명과 간호사 4명, 운영진 6명 등 총 15명이 승선해 목포시 등 6개 시·군과 90개 도서 주민 5394명에게 찾아가는 의료서비스를 펼치고 있다.

전남도는 여수에 병원선 1척을 포함해 총 2대의 병원선을 운영 중이다.

위원들은 병원선 운영현황에 대한 설명, 향후 운영 방향과 의료서비스가 취약한 도서 주민들의 의료혜택 개선을 위한 건의 사항을 듣고 문제점을 자세히 살폈다.

강정희 위원장은 “의료기관을 쉽게 접할 수 없는 섬 주민에게 병원선의 역할은 매우 중요하다”며 “의료서비스 사각지대를 해결하고 찾아가는 예술프로그램, 문화적 향유 기회도 제공 등 의회 차원에서 적극적으로 지원하겠다”고 말했다.

이어 “열악한 환경에서 맡은 바 임무를 묵묵히 수행 중인 직원들의 노고에 감사하며, 병원선의 대체 선박 건조가 차질 없이 추진될 수 있도록 집행부에 당부한다”고 덧붙였다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr