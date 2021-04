[포토] 청하 '섹시 디바의 눈빛'

[아시아경제 온라인이슈팀] 패션 매거진 '하퍼스 바자'가 가수 청하의 화보를 공개했다.

공개된 사진 속 청하는 레드립이 돋보이는 메이크업과 화려한 의상을 매치해 강렬한 인상을 남겼다.

현재 솔로 가수로 활동 중인 청하는 오는 5월 본인이 속한 그룹 '아이오아이' 데뷔 5주년을 맞는다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr