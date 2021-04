볼보자동차코리아, '한국+스웨덴 녹색전환연합' 참여

[아시아경제 이창환 기자] 볼보자동차코리아가 한국의 녹색 성장을 지원하기 위해 출범한 주한 스웨덴 민관 협력 이니셔티브인 '한국+스웨덴 녹색전환연합(the Sweden+Korea Green Transition Alliance)'에 참여한다고 22일 밝혔다.

연합은 주한 스웨덴 대사관, 주한 스웨덴 무역 투자 대표부, 스웨덴 상공회의소와 함께 운송 및 건설, 에너지, 제조, 소매, 폐기물 관리 등 13개 스웨덴 기업이 동참하는 최초의 민관 협력 프로젝트다.

2050년까지 녹색 및 탄소 중립 사회로의 전환을 향한 한국 정부의 노력을 지지하며, 이를 달성하기 위한 각 산업계의 구체적인 조치를 제안하기 위해 발족됐다.

이들은 앞으로 각 산업 부문별 구체적인 로드맵 설정을 지원하는 것을 비롯해 임직원 및 소비자, 주요 가치 사슬에서의 지속가능한 문화를 만들어나가기 위한 노력들을 이어간다는 계획이다.

볼보자동차는 모빌리티 기업으로서 녹색 성장을 위한 과제들을 지속적으로 모색하고자 이번 연합에 동참하게 됐다고 설명했다. 특히 국내에서도 ▲오피스 및 리테일, 브랜드 주관 행사 내 일회용 플라스틱 사용 제한 ▲업계 최초 디젤 판매 중단 ▲전 차종 하이브리드 파워트레인 도입 등의 선제적인 조치를 취하고 있다고 강조했다.

이윤모 볼보자동차코리아 대표는 "오늘날 우리가 마주하고 있는 가장 큰 위협의 대상은 바로 기후 변화"라며 "앞으로 도로를 넘어 지구의 안전을 위해 우리의 새로운 역할을 고민하고, 고객들에게 더 나은 미래를 제안할 수 있는 의미있는 변화를 만들고자 노력할 것"이라고 밝혔다.

