경기도 주최 '기본소득 박람회' 열기 후끈…온라인 전시관 20만 돌파

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 오는 28일 개막하는 '2021 대한민국 기본소득박람회'를 앞두고 지난 1일 문을 연 기본소득 온라인 전시관 방문자가 20만명을 넘어섰다.

경기도는 지난 1일 문을 연 기본소득 온라인 전시관 및 홈페이지 방문자가 21일 오후 11시 기준 22만7393명으로 집계됐다고 22일 밝혔다. 이는 하루 평균 1만명 이상의 관람객이 홈페이지 및 온라인 전시관을 찾은 셈이다.

기본소득 박람회 온라인 전시관은 홈페이지(basicincomefair.gg.go.kr)를 통해 관람 가능하다. 관람객은 가상공간에 마련된 전시관을 직접 둘러보면서 영상과 패널, 만화, 자료집 등 다양한 형태로 마련된 전시물을 관람할 수 있다.

온라인 전시관은 ▲기본소득 주제관 ▲기본소득 국내관 ▲기본소득 세계관 ▲지방정부협의회관 ▲청년기본소득관 ▲농촌농민기본소득관 ▲지역화폐관 ▲기본주택전시관 ▲기본금융관 ▲배달특급관 ▲기본소득 영상관 ▲아이디어 공모작품관 ▲기본소득 퀴즈&이벤트관 등으로 구성돼 있다.

온라인 전시관 내에 마련된 이벤트관에서는 기본소득과 지역화폐를 주제로 한 퀴즈풀이와 경품행사가 매일 진행된다. 1일 선착순 300명 한정 퀴즈이벤트는 이른 아침에 마감될 정도로 큰 인기다.

온라인 전시관을 방문한 A씨는 "기본소득과 지역화폐가 어려운 개념이 아니라, 내 삶과 밀접한 관계가 있고, 내 미래의 꿈을 이뤄나가는 데 큰 힘이 될 정책이라는 것을 알기 쉽게 이해할 수 있었다"라며 "실제 박람회에도 참여해 뜻깊은 시간을 보내고 싶다"고 밝혔다.

오는 28일부터 고양 일산 킨텍스 제1 전시장에서 개막하는 '2021 대한민국 기본소득 박람회'는 역대 최대 규모인 70여명의 연사들이 참여해 오는 30일까지 사흘 간 ▲경제적 기본권 ▲기본소득의 역사적 고찰 ▲종교적 관점에서의 기본소득 등 다양한 분야에 대한 정책논의를 펼친다.

기조연설은 미국 매사추세츠공대 교수이자 2019년 노벨경제학상 수상자인 아브히지트 바네르지(Abhijit Banerjee) 교수가 '코로나 팬데믹 시대, 기본소득의 확산'을 주제로 나선다.

행사 이튿날에는 2001년 노벨경제학상 수상자인 미국 컬럼비아대학교 조지프 스티글리츠(Joseph Stiglitz) 교수가 '코로나19 팬데믹 하에 보편적 재정지출로써 기본소득의 필요성과 사회전환'을 주제로 연설한다.

