실외 골프연습장 쇼골프타운 김포공항점이 가족의 달을 맞아 ‘웰컴 키즈 이벤트’를 실시한다.

다음달 1일에서 15일까지 어린 자녀와 함께 VIP 타석을 이용하는 고객이 대상이다. 1층 프론트에 타석배정표 또는 영수증을 제시하면 크레파스, 색연필, 물총 중 하나를 받을 수 있다. 또 5월말까지 어린이와 방문하면 초콜릿과 사탕을 선물로 준다. 물량 소진 시 조기 종료된다. VIP타석은 개별 칸막이 시설이 완비돼 있는 곳이다. 테이블, 쇼파, TV 등 편의시설이 있어 가족과 이용하기에 적합하다.