'종묘 공영주차장'에 AI기술 활용한 주차 시스템 도입

AI카메라 활용한 ‘영상 유도 관제시스템’ 설치, 빈자리 및 주차위치 확인 가능

[아시아경제 임철영 기자] 서울시설공단이 고해상도 카메라와 AI영상 분석기술을 활용해 주차 가능 공간을 알려주고 출차 시 주차 위치를 알려주는 서비스를 종묘 공영주차장에 도입했다고 22일 밝혔다.

이 서비스는 주차장에 차량이 들어오면 ▲ 주차장 전체 및 층별 주차가능 구획수와 ▲ 가장 가까운 주차 위치와 방향을 입구 상단 모니터링을 통해 알려준다. 또한 출차 시 키오스크에서 정산할 때 본인이 주차한 차량의 위치와 최단 이동 거리도 확인할 수 있다. 이용 시민은 비어있는 주차면을 찾거나 주차된 차량을 찾기 위해 주차장을 헤매는 불편을 해소할 수 있게 됐다.

기존의 주차 공간을 알려주는 서비스는 주차장 상부에 설치된 위치 인식 센서만을 활용하는 반면, 공단의 시스템은 기존 위치 인식 센서와 CCTV를 연계하여 활용함으로써 주차장 내 도난, 차량 화재 등에 대한 사고 대처까지 가능하다는 장점이 있다.

종묘 공영주차장은 1317면의 주차공간을 갖춘 대규모 시설인데다 같은 층 내에도 상?하부로 분리되어 있는 구조로 이용 시민의 주차 위치 확인 관련 민원이 많은 곳이었다. 지난해 말 해당 시스템 시범 운영 이후 월 평균 300회 이상 발생했던 관련 민원이 도입 후에는 평균 25건 이내로 현저하게 감소하는 등 새 시스템 도입이 시민 불편 감소에 기여한 것으로 분석하고 있다.

이용시민의 주차, 출차 시간 단축은 이용 편의 측면뿐 아니라 단축된 시간만큼 자동차 공회전과 배출가스가 감소돼 주차장 내 공기질 향상에도 효과가 있을 전망이다.

공단은 이 서비스를 올해 천호 공영주차장에 추가로 설치 할 예정이며 이후 운영성과 등을 분석하여 서울시내 다른 공영주차장에도 확대 도입할 예정이다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr