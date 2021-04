‘거창 사과즙’ 해외 진출 성과 대만 수출길 개척

농업회사법인 엉클 팜, 대만으로 사과즙 첫 수출 개시



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군이 21일 농업회사법인 엉클 팜에서 군의원, 거창군 행복 농촌 과장, 엉클 팜 관계자 등이 참석한 가운데 사과즙 대만 수출 선적식을 했다.

이날 선적한 수출물량은 20피트 컨테이너 1대(사과즙 1800박스)로 대만 코스트코(COSTCO) 및 편의점에서 판매될 예정이다.

농업회사법인 엉클 팜은 지난해 군에서 추진한 ‘농촌 융복합산업 마중물 사업’에 참여해 농산물 가공 창업 지원을 받은 업체로, 설립 1년 만에 해외 진출의 성과를 이뤘다.

최정훈 대표는 “이번 수출이 일회성에 그치지 않고 지속해서 지역 농산물을 활용한 가공식품을 개발하여 수출을 확대하고 지역사회에도 보탬이 되는 기업이 되겠다”고 전했다.

이어 이병주 농업기술센터 소장은 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 어려운 상황에서도 신설 업체에서 대만 시장을 개척하게 돼 의미가 크다”며 “앞으로도 지역 가공식품의 다양한 수출길을 확보할 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr