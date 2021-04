윤혜정(전 이화여대 교수)씨 별세. 장태수(재미), 진수, 재수(고대기술지주 대표), 현수씨 모친상. 박찬종(전 현대해상 대표)씨 장모상. 김인진, 윤영채, 손향미씨 시모상. 21일 서울삼성병원 장례식장 17호실. 발인 23일 오전 8시 (02)3410-6917

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr