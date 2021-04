제주항공, 소비자가 인정한 친환경 LCC 1위

[아시아경제 이동우 기자] 제주항공 제주항공 089590 | 코스피 증권정보 현재가 21,900 전일대비 350 등락률 -1.57% 거래량 43,931 전일가 22,250 2021.04.21 09:56 장중(20분지연) 관련기사 제주항공, 23일부터 필리핀 임시편 운항 제주항공, 회원 대상 'JJ멤버스 특가' 이벤트…국내선 운임 9900원부터제주항공, 무안~제주노선 주 2회 운항…편도 운임 9900원부터 close 은 한국경영인증원(KMR)이 선정하는 ‘그린스타’ 인증에 3년 연속 저비용항공부문 1위로 선정됐다고 21일 밝혔다.

‘그린스타’ 인증은 KMR이 소비자가 직접 친환경상품 인식도 등을 평가하는 소비자 참여 및 리서치 등을 거쳐 평가된 결과를 바탕으로 상품 및 서비스를 선정하는 친환경 인증제도다.

제주항공은 친환경 캠페인의 일환으로 지난 2017년부터 항공기 운항 시 탄소저감 비행을 통한 연료효율 개선 및 온실가스를 감축하는데 기여하기 위한 '북극곰 살리기 프로젝트'를 진행하고 있으며 항공기 내에서 사용하는 일반 빨대와 종이컵, 비닐 등을 친환경 제품으로 교체하는 등 환경을 보호하는 노력을 지속하고 있다.

2018년부터 제주지역의 대학생들과 함께 한라산 및 바다와 해변에 버려져 있는 쓰레기를 주워 ‘청정제주’를 만들기 위한 자발적인 사회공헌활동을 진행하고 있으며 깨끗한 제주도를 만들기 위해 여행객들에게 친환경 여행을 장려하는 캠페인을 준비하고 있다.

제주항공은 "고객과 기업이 함께 환경의 중요성을 공감하고 환경보호에 동참하기 위한 다양한 캠페인을 시행하고 있다"며 "고객들이 여행의 즐거움도 경험하고 작은 실천을 통해 환경까지 생각하는 기회가 만들어졌으면 한다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr