G9, 갤러리아백화점과 ‘럭셔리 코스메틱 페어’ 진행

[아시아경제 임춘한 기자] G9는 오는 26일 오전 9시까지 갤러리아 백화점과 함께 명품 화장품 할인 프로모션 ‘럭셔리 코스메틱 페어’를 진행한다고 21일 밝혔다. MAC, 랑콤, 조르지오아르마니 등 23개 명품 브랜드의 2100여개 상품을 선보인다.

이번 행사는 G9의 프리미엄 제품 전문관인 셀렉트에서 선보이는 프로모션이다. 셀렉트는 프리미엄 브랜드 및 제품에 대한 고객 관심도를 반영해 G9의 프리미엄 큐레이터들이 직접 제품을 엄선한다. 하이엔드 브랜드(명품)부터 준명품, 트렌디한 브랜드 제품까지 다양하다.

행사 전용 할인쿠폰도 선보인다. G9 전 회원을 대상으로 최대 3만원까지 할인되는 10% 할인쿠폰을 제공한다. 쿠폰은 행사 기간 내 매일 ID당 1회씩 다운로드 가능하다. 또한 샘플 증정 상품을 구매하면 향수 미니어쳐, 파운데이션 샘플 등을 제공한다.

G9 관계자는 “가정의 달을 앞두고 품격있는 선물로 좋은 프리미엄 뷰티 제품에 대한 수요가 증가하고 있어 이번 기획전을 준비했다”며 “갤러리아 백화점 명품관에서 구매하던 명품 뷰티 브랜드 제품을 할인가에 구매할 수 있는 좋은 기회가 될 것”이라고 말했다.

