[포토]김수영 양천구청장 장애인상 시상

[아시아경제 박종일 기자]김수영 양천구청장이 4월20일 장애인의 날을 맞아 장애인상 수상자 5명에게 시상을 했다.

장애 극복에 귀감이 되는 3명에게 올해의 장애인상을, 장애인복지와 인권신장에 공이 있는 2명에 장애인복지유공상을 수여했다.

김수영 양천구청장은 “차별은 내려놓고, 차이를 존중하는 사회를 위해 모두 함께 노력할 것”을 당부했다.

