인트로메딕 관련기사 [특징주]인트로메딕, 메타버스 기반 싸이월드 가상화폐발행 참여에 '강세'인트로메딕 "살균제, 살균 로봇용 적합성 테스트 통과"인트로메딕, 엑사로보틱스와 살균 로봇용 살균제 최종 적합성 테스트 진행 close 은 에셋코너스톤조합에서 포트해밀턴투자조합으로 최대주주가 변경됐다고 20일 공시했다. 변경사유는 제3자배정 유상증자 참여다.

이날 에셋코너스톤조합은 인트로메딕 보통주 124만주를 김재성, 이예승에게 양도하는 주식 양수도계약도 체결했다. 총 양수도금액은 32억원이다.

