창원시, 국립현대미술관과 '문신 탄생 100주년 기념 특별전' 업무협약

내년 상반기 국립현대미술관 덕수궁서 선보여

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 창원 출신 조각가 문신의 탄생 100주년 기념 특별전이 내년 상반기 국립현대미술관 덕수궁에서 열린다.

경남 창원시는 14일 국립현대미술관 덕수궁에서 '2022년 문신(文信, 1922-1995) 탄생 100주년 기념 특별전' 공동주최를 위한 상호 협력 업무 협약을 체결했다.

시는 이번 협약으로 창원시립마산문신미술관이 소장하고 있는 조각가 문신 관련 모든 작품과 자료를 국립현대미술관에 공유한다.

이를 바탕으로 국립현대미술관은 작가의 삶과 예술 세계에 대해 조사·연구하고 탄생 100주년 기념 전시를 기획·운영한다.

문신은 1922년(호적상 1923년) 일본 규슈(九州) 사가현(佐賀縣) 다케오(武雄) 탄광 지대에서 태어났다.

만 5세 때 조모가 있는 마산으로 귀국해 성장한 그는 경제적으로 풍요롭지 못한 상황에서도 미술을 공부하기 위해 1939년 일본으로 떠났다.

이후 그는 1961년 도불을 감행, 1980년 영구 귀국할 때까지 프랑스를 중심으로 왕성하게 활동했다.

이 시기 문신은 화가가 아닌 조각가로서 국제무대에서 뛰어난 예술적 성과를 인정받았다.

그의 조각은 우주와 생명의 신비를 담고 있는 '시메트리(symmetry)'로 널리 알려져 있다.

서울 올림픽조각공원에서 만날 수 있는 25m 높이의 대형 스테인리스스틸 조각 '올림픽 1988'이 그의 대표작 중 하나다.

그는 소년 시절을 보낸 마산합포구 추산동 언덕에 청년 시절부터 꿈꿔 왔던 미술관을 세웠다.

윤범모 국립현대미술관장은 "창원시립마산문신미술관이 오랜 시간 문신의 예술적 업적을 알리는 데 큰 역할을 하고 있다"며 " 문신 탄생 100주년을 기념해 작가의 생애와 예술 세계를 재조명하고, 지역 공립미술관과의 협업도 더욱 강화하겠다"고 밝혔다.

