홈플러스, 예능 ‘당신의 일상을 밝히는가 시즌2’ 선보여

[아시아경제 임춘한 기자] 홈플러스는 14일 SBS F!L ‘당신의 일상을 밝히는가 시즌2’를 선보인다고 밝혔다.

이 프로그램은 푸드, 뷰티, 인테리어 각 분야 고수들이 비법을 공유하는 TV 예능이다. 푸드 편은 전 청와대 조리실장 강태현 셰프가 매회 주제에 맞는 신선식품을 홈플러스 매장에서 직접 구매하며 장보기 꿀팁을 전하고, 누구나 쉽게 따라 할 수 있는 요리 비법을 전수하는 쿡방 콘셉트로 진행한다.

뷰티, 살림, 육아 분야까지 두루 섭렵한 배우 박은혜와 자기 관리의 진수를 보여주는 슈퍼모델 출신 방송인 한영, 요리·운동 등에 다재다능한 트로트 가수 박군이 MC로 나서 시청자 눈높이에 맞는 생생한 현장 코멘트와 시식평 등을 전한다. 이번 시즌에는 먹방 유튜버 상해기의 죽기 전 꼭 가야 하는 맛집 소개 코너도 마련했다.

첫 방송에서는 봄철 입맛을 돋우는 레시피를 주제로 국내산 돼지 앞다리·뒷다리로 만든 수육, 주꾸미 볶음 등을 다룬다. 홈플러스는 오는 21일까지 전국 홈플러스 점포, 온라인에서 돼지 앞다리, 쫄깃한 서해안 생물주꾸미를 할인가에 판매한다.

홈플러스 관계자는 “트렌드 변화에 발맞춰 고객 접점을 확대하는 방법을 고민하고 있다”며 “새로운 레시피를 발굴하고 고객에게 제안해 지속적으로 홈플러스 신선식품의 경쟁력을 확보해 나갈 계획”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr