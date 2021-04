식탁이있는삶, 농부 이미지 개선 '파머쇼' 캠페인 진행

자사 스페셜티푸드 플랫폼 '퍼밀'에서 기획전도 마련

[아시아경제 김유리 기자] 식탁이있는삶은 농·수·축산업과 종사자들의 이미지 개선을 위한 '파머쇼 2021' 프로젝트를 진행한다고 13일 밝혔다.

이번 프로젝트는 생산지에서 땀을 흘리는 종사자들이 시대에 뒤쳐졌을 것이라는 잘못된 인식을 바로잡기 위해 기획된 식탁이있는삶의 2021년 첫 프로젝트다. 생산 현장 장인들의 이야기를 현대적 감각으로 재해석한 '메이크오버' 프로그램과 이들이 직접 생산한 스페셜티푸드를 선보이는 기획전을 각각 진행한다.

생산자들의 오랜 경험을 현대적 패션으로 표현한 메이크오버 프로그램을 진행한다. 캐주얼 브랜드 '커버낫'과 워크화 브랜드 '레드윙', 패션 메이크오버 전문 '더뉴그레이'와 함께 장인들의 이야기를 패션으로 이미지화 하는 작업이다. 우리나라 최초의 동물복지 농장에서 자유방목으로 유정란을 생산하는 정진후 생산자, 해양수산부 지정 김정배 젓갈 명인 등 10명이 참여했다.

프로젝트 참여자들의 제품을 합리적인 가격에 만나볼 수 있는 기획전도 4월13일부터 5월31일까지 진행된다. 농약 없이 키운 '친환경 한재 미나리(200g·4900원~)', 한 철에만 맛볼 수 있는 '대저 짭짤이 토마토(2.5kg·2만2900원~)', '성주 꿀 참외(3kg·3만3900원~)' 등 다양한 제철 농산물이 준비됐다.

자유방목으로 키운 '청솔원 동물복지 자유방목 유정란(20구·1만2000원~)', 한국 토종 재래 흑돼지 '덕유농장 토종 흑돈(500g·8900원~)', '울진 후포리 자연산 홍게(3마리·4만2000원~)' 등 축산·수산물도 선보인다. 머루와인, 저염 숙성 젓갈 세트, 고시랑 발효장, 명인의 드립백 커피 세트 등도 최대 20% 할인된 가격으로 내놓는다.

추가 마일리지 지급, 사은품 증정 등 다양한 이벤트도 마련했다. 생산자들을 응원하는 의미로 기획전 내 상품 펀딩을 오픈하고 목표 금액 달성 시 참여자들에게 리유저블 에코백을 증정한다. 이번 프로젝트를 함께 진행하는 더뉴그레이 SNS 채널에 노출되는 시크릿 코드를 입력하면 추가 마일리지 적립도 가능하다.

안병주 식탁이있는삶 서비스기획본부장은 "다양한 산지에서 일하는 생산자들의 진심과 정성을 소비자들에게 색다른 콘텐츠로 전달하기 위해 오랫동안 준비한 프로젝트"라며 "색다른 메이크오버 이미지와 함께 정성이 담긴 생산품들을 합리적인 가격에 만나볼 수 있는 좋은 기회가 될 것"이라고 말했다.

