에누리 가격비교, 가정의달 이벤트…최대 49% 타임특가

[아시아경제 임춘한 기자] 에누리 가격비교는 13일 다가오는 가정의 달을 맞아 ‘가정의 달 사랑에-누리다’ 이벤트를 마련했다고 밝혔다.

이번 이벤트는 ▲구매 응모 이벤트 ▲인기 상품 타임특가 ▲꽃피는 오월, 행운의 사다리 타기 총 3가지로 구성되며 다음 달 9일까지 진행된다.

구매 응모 이벤트는 에누리 애플리케이션(앱)을 통해 가족 선물을 구매하고 이벤트 페이지에 응모한 고객을 대상으로 LG전자 와인셀러, 깐부 순살치킨, 이디야 커피세트 등 다양한 선물을 추첨을 통해 총 63명에게 증정한다.

매주 수요일 오후 2시에는 최대 49%까지 할인된 인기 상품 타임특가 행사도 열린다. 14일에는 신비아파트3 고스트볼 더블X 합체 고스트 스페셜 세트, 21일은 삼진제약 효소분해 크릴오일, 28일은 해피머니 온라인 상품권 1만원권을 각각 할인된 가격에 선착순 판매한다.

에누리 가격비교 관계자는 "가정의 달을 앞두고 에누리를 찾아주신 모든 고객들을 위해 보다 실속 있는 최저가 상품을 다양하게 준비했다"며 "합리적인 가격에 뜻깊은 선물을 할 수 있는 좋은 기회가 되길 바란다”고 말했다.

