K쇼핑, MBC에브리원 ‘나는 매일 택배를 뜯는다’ 제작 지원

[아시아경제 임춘한 기자] K쇼핑은 오는 13일 MBC에브리원에서 선보이는 쇼핑 라이프 스타일 분석쇼 ‘나는 매일 택배를 뜯는다’ 프로그램 제작 지원에 나섰다고 12일 밝혔다. 이 프로그램은 많은 현대인들에게 익숙한 모바일 쇼핑의 패턴을 분석해주고 쇼핑 노하우를 제공해 합리적이고 트렌디한 소비문화를 확산하겠다는 취지에서 기획됐다.

K쇼핑은 프로그램 기획의도에 공감해 제작을 적극 지원하기로 했다. 프로그램 MC들이 방송 녹화에 앞서 실제로 K쇼핑에서 상품을 구매하고 게스트 쇼퍼의 사연에 꼭 맞고 필요한 상품들을 추천해준다. 첫 방송에서는 행복한 집콕 라이프를 즐길 수 있는 가성비 좋은 인생템을 주제로 다양한 상품 소개는 물론 실패율을 줄일 수 있는 모바일 쇼핑 노하우부터 쇼핑에 유용한 정보들을 편하게 알아볼 수 있는 꿀팁까지 알려줄 예정이다.

이 프로그램은 하하가 메인 MC로 발탁됐고, 그룹 샵 출신 방송인 이지혜와 모델 정혁이 서브 MC로 합류했다. 이들은 게스트 쇼퍼로 출연하는 매회 서로 다른 셀럽들의 실제 모바일 쇼핑리스트를 함께 분석하며 재치 있는 입담은 물론 30·40세대를 대표하는 모바일 쇼퍼로서의 활약이 기대된다.

K쇼핑은 오는 16일부터 30일까지 다양한 프로모션을 진행한다. K쇼핑 페이스북에 방송 기대평 또는 시청소감을 댓글로 남기면 추첨을 통해 음료쿠폰을 증정한다. K쇼핑 회원인 시청자가 개인 인스타그램에 방송 장면을 캡처해 업로드하고 필수 해시태그(#나는매일택배를뜯는다, #나일택시청인증)를 기재하면 추첨을 통해 롯데모바일교환권 20만원, 네이버포인트 3만원권, 스타벅스 디저트세트 등을 증정한다.

