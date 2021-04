인도네시아 자바섬 남부해역서 6.0 강진…"벽 부서지고 천장 구멍"

[아시아경제 이준형 기자] 미국지질조사국(USGS)은 인도네시아 자바섬 동부의 남쪽 해역에서 10일 오후 2시께(현지시간) 규모 6.0의 강진이 발생했다고 밝혔다.

진앙은 동부 자바주 말랑시에서 남쪽으로 90㎞ 떨어진 곳이다. 진원의 깊이는 82.3㎞이다. 쓰나미 경보는 발령되지 않았다.

인도네시아 기상기후지질청(BMKG)은 미국지질조사국보다 지진 규모를 더 크게 측정했다. 기상기후지질청은 이번 지진의 규모는 6.7로, 진원의 깊이는 25㎞로 발표했다.

CNN 인도네시아 등 현지 매체들은 "말랑 주민은 물론 인근 주민들까지 진동을 느꼈다"면서 "인명 피해는 현재까지 보고되지 않았다"고 전했다.

지진으로 피해를 본 주민들은 트위터 등 사회관계망서비스(SNS)에 사진과 동영상을 올리고 있다. 상점 진열대의 물건이 바닥으로 쏟아진 동영상, 집 천장에 구멍이 난 사진, 벽이 부서져 시멘트가 떨어진 사진 등이다.

인도네시아는 약 1만7000개의 섬으로 이뤄져 있다. 동부 지역이 환태평양 조산대 '불의 고리'에 접해 있어 지진 등 자연재해에 취약하다. 국토 전역에 활화산만 120개가 넘는다.

