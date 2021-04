[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주지방보훈청(청장 임성현)은 지난 8일 ‘2021년도 정부혁신 자체 사업’ 발굴을 위한 팀장급 회의를 실시했다고 9일 밝혔다.

참여와 협력, 공공서비스 등 올해 정부혁신 추진 방향에 맞춰 각 부서별로 4개의 자체 혁신추진 과제를 발굴하고 향후 추진 보완사항 등을 논의했다.

광주보훈청은 발굴된 과제에 대해 주기적으로 추진 성과 등을 점검해나갈 예정이다.

또 국민이 체감하는 혁신을 할 수 있도록 다양한 분야에 걸쳐 혁신과제를 발굴하여 추진해나갈 방침이다.

