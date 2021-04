[아시아경제 정동훈 기자] 부동산 비리 의혹을 수사 중인 경찰이 9일 성남 금토지구 일대 부동산 투기 의혹과 관련해 LH 본사와 경기지역본부 등에 대한 압수수색에 나섰다.

경기남부경찰청 부동산 투기사범 특별수사대는 이날 오전 10시께부터 LH 경기지역본부와 진주 LH 본사, 국토교통부, LH 성남판교사업본부, 해당 직원 자택 등 5곳에 수사관 24명을 보내 압수수색을 진행하고 있다.

이번 압수수색은 LH 현직 직원 A씨의 투기 혐의와 관련한 증거물을 확보하기 위한 것이다. A씨는 성남 금토지구 일대와 관련한 개발사업 정보를 이용해 해당 부지 내 토지를 사들인 것으로 알려졌다.

금토지구에는 2015년부터 착수된 판교 제2테크노벨리 사업과 2018년부터 이어진 금토공공주택지구 등 LH와 관련한 여러 개발 계획이 진행 중이다.

