LS전선아시아, 1Q 잠정 영업익 60억원…"올해 최대 실적 기대"

[아시아경제 우수연 기자]LS전선아시아는 올해 1분기 잠정 매출이 1632억원, 영업이익은 60억원을 기록했다고 9일 밝혔다. 직전 분기와 비교하면 매출액은 비슷한 수준이나 영업이익은 91% 증가했다.

코로나19로 지연됐던 대규모 전력 프로젝트들이 본격적으로 재개되면서 주요 사업 부문인 배전(중·저압 케이블) 부문의 수익성이 코로나19 이전 수준으로 회복된 것이 주된 요인이라는 분석이 나온다.

LS전선아시아 관계자는 "베트남은 미·중 무역분쟁으로 기업들의 유입이 지속되는 가운데 작년에는 EVFTA(유럽-베트남 자유무역협정)가 체결되는 등 전세계 기업들의 투자가 가속화되며 인프라 시장의 호황이 예상된다"며 "이에 따라 전력 설비의 수요도 대폭 증가하며 올해 최대 실적 달성이 기대된다"고 말했다.

LS전선아시아는 올해 초 싱가포르 시장에 6500만달러 규모의 배전급 전력 케이블을 납품한다고 밝힌 데에 이어 베트남 해상풍력발전단지 조성 프로젝트에 500만달러 규모의 해저케이블 납품계약을 체결하는 등 코로나19 이후 본격 성장을 위한 수주를 확대해 나가고 있다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr