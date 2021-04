해남군, 75세 이상 코로나 백신 예방접종 시작

예방접종센터 순환버스 운행, 어르신 안전 이송 지원

[아시아경제 호남취재본부 김 현 기자] 전남 해남군이 지난 8일부터 관내 75세 이상 어르신에 대한 코로나19 백신 예방접종을 시작했다.

9일 해남군에 따르면 내달 19일까지 진행되는 1차 접종 대상자는 4095명으로, 군 보건소에 마련된 예방접종센터에서 화이자 백신을 접종하게 된다.

특히 대상자가 고령의 어르신들임을 고려해 14개 읍·면과 접종센터를 오가는 전세버스를 운행해 원활한 이동을 도울 예정이다.

읍·면별 버스는 접종 시간에 맞춰 어르신들을 이송하고, 접종 후 읍면까지 복귀할 수 있도록 시간대별로 순회 운행한다. 버스에는 읍면 담당 직원이 함께 탑승해 안전거리 유지 등 현장 방역을 점검하고, 안전 이송을 도울 예정이다.

앞서 군은 접종에 동의한 주민들을 파악해 사전 예약하는 한편, 접종 일자 및 시간을 확정했다. 또한 접종을 마친 어르신들에 대해 3일간 이상 반응 여부 등에 대한 1:1 모니터링을 해 군민 안전을 빈틈없이 해 나가기로 했다.

이와 관련 명현관 군수는 지난 8일 군 백신접종 센터를 방문, 읍면 버스 준비 상황과 접종 현황을 현장 점검했다.

명현관 군수는 “고령층이 많은 지역 여건을 고려해 안전한 이송과 접종을 최우선으로 예방접종을 추진해 나가겠다”며 “접종 후에도 전화나 직접 방문을 통해 3일간 추이를 지켜볼 예정으로, 어르신들은 안심하고 접종해 주시길 바란다”고 밝혔다.

