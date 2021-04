GS샵, 100% 재활용 가능한 종이 포장재 도입

[아시아경제 임춘한 기자] GS샵은 100% 재활용이 가능한 친환경 포장재를 도입한다고 9일 밝혔다. 첫 적용 상품은 오는 오는 10일 방송되는 아디다스 NEW 블랙 에디션 드로즈다.

이 포장재는 GS샵과 협력사가 상품 기획 단계부터 협업해 제작했다. 기존 포장에 사용되던 부직포·폴리비닐 대신 100% 종이로 만들었으며, 향후에 정리 및 수납함으로 재활용이 가능한 것이 특징이다.

GS샵은 해당 종이 포장재 사용으로 폴리비닐 폐기물 약 3톤, 부직포 폐기물 약 1.4톤 가량 절감하는 것을 목표로 하고 있고, 포장재 생산 비용도 10% 정도 줄어들 것으로 예상하고 있다.

GS샵 관계자는 “친환경 상품 및 포장에 대한 고객들의 관심이 점점 많아지는 상황”이라며 “친환경 선도기업으로 발돋움할 수 있도록 앞으로도 더욱 많은 노력을 해나갈 예정”이라고 말했다.

