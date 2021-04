서울시, 코로나 시대 '온라인 아빠교실'·'다자녀 양육지침서' 개발·배포

서울시육아종합지원센터, 코로나19시기 올바른 자녀양육법 제시 위한 콘텐츠 개발

‘온라인 아빠교실’ 1편당 15분 분량 20편 영상

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 코로나19로 가정 내 자녀양육 시간이 늘어나면서 올바른 자녀양육법을 고민하는 시민들을 위해 ‘온라인 아빠교실’과 ‘다자녀 양육지침서’를 개발·배포한다고 9일 밝혔다.

서울에 있는 어린이집 지원·관리와 가정양육을 위한 육아지원서비스를 제공하는 서울시육아종합지원센터는 1편당 15분 분량으로 된 ‘온라인 아빠교실’ 영상 콘텐츠 20편과 다둥이 영유아 부모를 위한 ‘다둥이라 힘들지만 좋은 부모가 되고 싶어’ 책자를 개발했다.

‘온라인 아빠교실’은 대중교통으로 이동하는 출퇴근 시간에도 교육에 참여할 수 있도록 양육역량 강화에 필요한 핵심적 내용을 15분 영상에 담은 것이 특징이다.

아버지 대상의 설문조사를 통해 미디어 과의존 예방, 자녀와의 놀이, 적기교육, 자녀와의 소통 등 아버지의 욕구를 반영한 주제를 선정하고 각 주제별 전문가와 함께 온라인 강의를 제작했다. 강의는 ?우리아이 올바른 습관 형성하기 ?애착 유형별 자녀 양육코칭 ?자존감을 높이는 존중의 훈육법 ?영아기 부모 육아 스트레스 다루기 ?아이행동, 그 속에서 마음 읽기 ?미디어에 ‘풍덩’ 빠져버린 아이 지키기 ?한 지붕 속 다자녀 키우기 ?조기교육이 아닌 적기교육이 필요할 때 등의 내용을 담았다.

다자녀 양육지침서는 표적집단심층면접(FGI)을 통해 다둥이 부모들이 자주 경험하는 양육의 어려움 대한 의견을 수렴해 세 가지 대 주제 ‘부모의 자기이해’, ‘올바른 양육방법’, ‘다양한 다둥이 육아 사례’로 구성했다. 각 주제를 중심으로 삽화, 만화 등을 활용해 부모가 다둥이 양육의 올바른 이해와 방법을 습득 할 수 있도록 했다.

책자는 서울시 및 자치구 육아종합지원센터, 서울시녹색장난감도서관등을 통해 무상 배포할 예정이다. 서울시 소재 어린이집의 가정통신문 등을 통해서도 안내될 예정이다.

이남정 서울시육아종합지원센터장은 “코로나19로 가정 내 양육이 늘어나면서 아버지 양육 참여의 중요성이 더욱 부각되고 다자녀 가정의 양육 어려움이 증가하고 있다”며 “올바른 양육정보와 지식을 얻어 자녀 양육에서 겪어왔던 어려움들을 해결해 양육의 자신감을 찾고 즐겁고 건강한 육아가 되기를 기대한다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr