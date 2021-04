세븐일레븐, 칠성몰과 와인 픽업 서비스…당일 배송도 선보여

[아시아경제 임춘한 기자] 세븐일레븐은 9일 롯데칠성음료 온라인 공식몰 칠성몰과 손잡고 와인 픽업 서비스를 선보인다고 밝혔다.

이 서비스는 칠성몰에서 원하는 와인을 예약하고 수령 날짜와 희망 점포를 선택한 뒤 결제하면 된다. 이후 고객에게 알림톡이 발송되며 지정된 날짜에 가까운 세븐일레븐을 방문해 신분증과 주문 확인증을 제시한 뒤 상품을 수령하면 된다.

칠성몰에서는 1만원 이하 초저가 와인부터 100만원대 프리미엄 와인까지 프랑스, 칠레 등 세계 유명 와이너리에서 수입한 다양한 가격대의 와인 상품을 판매한다. 전국 주요 1000여 점포에서 서비스가 개시되며, 연내 6000점으로 확대할 계획이다.

세븐일레븐은 칠성몰 와인 픽업 서비스 외에 세븐일레븐 모바일앱을 통한 와인 당일 배송 서비스도 새롭게 선보였다. 세븐앱(APP)에서 오전 8시까지 와인을 예약하면 당일 18시에 점포에서 수령할 수 있는 서비스로 현재는 수도권에 한해 이용 가능하다.

세븐일레븐 관계자는 “이번 판매채널 확대를 통해 온·오프라인을 통합하여 와인 전문점 못지않은 상품 구색을 갖춤으로써 편의점에서 와인을 찾는 소비자 선택 폭과 이용 만족도를 크게 높일 수 있을 것으로 예상한다”며 “앞으로도 온라인 플랫폼과 연계한 차별화 서비스 강화를 통해 오프라인 점포 경쟁력을 더욱 높여 나가는데 집중할 계획”이라고 말했다.

