[아시아경제 김대현 기자] 한국거래소 코스닥시장본부는 디지탈옵틱 디지탈옵틱 106520 | 코스닥 증권정보 현재가 490 전일대비 3 등락률 +0.62% 거래량 1,732,981 전일가 487 2021.04.08 15:30 장마감 관련기사 디지탈옵틱, 커뮤니티 활발... 주가 -3.43%.디지탈옵틱, 주가 546원 (-6.35%)… 게시판 '북적'디지탈옵틱, 커뮤니티 활발... 주가 -2.66%. close 이 주식의 병합과 분할 등 전자등록 변경, 말소로 인해 오는 13일부터 신주권 변경상장일 전일까지 보통주 주권매매거래가 정지된다고 8일 공시했다.

