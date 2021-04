HMM, 美서안 임시선박 3척 추가 투입…국내 수출기업 상생협력

[아시아경제 이동우 기자] HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 30,400 전일대비 100 등락률 -0.33% 거래량 4,904,949 전일가 30,500 2021.04.08 10:47 장중(20분지연) 관련기사 HMM, 1만6000TEU급 '누리호' 만선 출항美 나스닥 상장 바이오 황제株 나온다!! 지금 잡아야 오릅니다외국인, 3주만에 '사자' 전환…삼성전자 가장 많이 담아 close 은 국내 기업들의 원활한 수출을 지원하기 위해 임시선박 3척을 추가로 투입한다고 8일 밝혔다.

이번 3척은 국내 중소 수출기업들이 지속적으로 선복 애로를 겪고 있는 노선인 미주 서안에 모두 투입된다.

가장 먼저 출항한 6800TEU급 컨테이너선 'HMM 상하이호'는 5868TEU의 화물을 싣고 지난 7일 부산항에서 출항했다. 전체 화물 중 약 50% 이상이 국내 중견·중소 화주의 물량으로 선적했다. 이달 19일 LA항에 도착할 예정이다.

6300TEU급 컨테이너선 'HMM 오클랜드호'는 19일 출항, 이달 30일 LA항에 도착 예정이며, 5000TEU급 'HMM 프레스티지호'는 다음달 1일 부산항을 출발, 5월12일 LA항에 도착할 예정이다.

HMM은 지난해 8월부터 올해 3월까지 미주 서안(부산~LA) 9회, 미주 동안(부산~서배너(Savannah), 부산~뉴욕) 3회, 러시아 3회, 유럽 1회, 베트남 1회 등 총 17척의 임시선박을 투입해 왔다. 이번에 출항하는 3척의 임시선박들을 포함하면 총 20척이다.

한편 코로나19 팬데믹으로 지난해 상반기 위축된 해상 물동량이 하반기부터 급증하면서 미주 노선의 선복 부족으로 이어지면서 국내 수출기업들이 선복 확보에 어려움을 겪고 있다.

HMM 관계자는 "국내 선화주 상생협력의 일환으로 국내 기업들의 원활한 수출을 지속적으로 지원할 방침"이라며 "대표 국적선사로서 책임감을 갖고 수출기업들의 화물이 차질없이 안전하게 운송될 수 있도록 최선의 노력을 기울일 것"이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr