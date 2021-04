[아시아경제 공병선 기자] 에넥스 에넥스 011090 | 코스피 증권정보 현재가 2,400 전일대비 185 등락률 +8.35% 거래량 13,178,186 전일가 2,215 2021.04.07 15:30 장마감 관련기사 “어서 빨리 보세요” 더 이상의 매수 기회 없어요에넥스, 리모델링/인테리어 테마 상승세에 14.71% ↑【시선집중】 내가 가진 종목이 이렇게나 올랐어? 그럼 다음 차례는? close 는 자산운용 효율성 강화를 목적으로 310억원 규모의 토지 및 건물을 매각했다고 7일 공시했다. 이는 자산총액 대비 27.45% 수준이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr