진주시 75세 이상, 하루 최대 600명 코로나19 백신 접종

백신 접종 시작으로 ‘안전한 진주’ 앞당겨

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 1일부터 75세 이상 백신 접종을 위해 초전동에 있는 진주실내체육관에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방접종센터를 운영한다.

시 코로나19 예방접종센터는 전화상담실을 운영하고 있으며, 의료진과 행정 보조 인력, 자원봉사자 등 총 80여명이 구슬땀을 흘리며 하루 최대 600명까지 백신 접종을 하고 있다.

6일 기준 시 75세 이상 접종 대상자 2만4442명 중 2만3213명이 조사에 참여해 1만8695명이 동의했으며, 현재까지 화이자 1차 접종을 완료한 어르신은 1864명으로 75세 이상 어르신 대상자 중 7.6%에 해당한다.

시는 지금까지 배정된 화이자 백신 7만20명분에 대해 읍면동별 75세 이상 인구수에 따라 물량을 배정하고, 배정된 물량에 따라 읍면동에서는 통별, 고령자 순으로 선정하고 있다.

대상자로 선정된면 접종 2~3일 전에 국민 비서 SMS 문자와 읍면동 담당 직원으로부터 직접 유선 안내를 받고 해당일에 백신 접종을 하게 된다.

시 관계자는 “읍면동에서는 배정된 인원에 따라 통별, 고령자 순의 기준으로 선정된 대상자 또는 보호자에게 문자 발송과 직접 전화로 일정을 안내하고 있다”며 “정부의 백신 수급 물량에 맞춰 접종 대상 인원과 일정이 결정되므로 접종에 동의하신 분의 정확한 접종 일자를 지정할 수 없음을 양해 부탁드린다”고 전했다.

