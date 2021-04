강남구 백신접종센터 설치 완료...15일부터 75세 이상 어르신 포함 2만8800여명 접종 시작

[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균)가 ‘일원에코센터’에 코로나19 백신접종센터를 마련, 15일부터 75세 이상 어르신을 포함해 2만8800여명에 대한 접종을 시작한다.

센터는 8개의 예진실과 16개의 접종실을 갖췄으며, 의사와 간호사, 공무원 등으로 구성된 전문팀이 배치된다.

구는 백신 접종의 모든 과정이 한 치의 실수 없이 안전하게 이뤄질 수 있도록 5일과 6일 이틀간 모의훈련을 했다.

직원들은 접종 대상자와 안내요원으로 역할을 나눠 예진표 작성·접수부터 의사 예진, 접종, 이상반응 대응까지 실제 접종 상황을 가정해 훈련을 진행했다.

특히 접종 후 이상반응을 살피는 관찰실을 별도로 마련, 의자마다 비상벨을 설치해 위급상황 발생 시 즉시 조치할 수 있도록 했다.

한편, 강남구는 어르신들이 백신접종센터에 편하게 오갈 수 있도록 셔틀버스 여섯 대를 마련해 수송할 계획이다.

2분기 예방접종도 원활하게 진행될 수 있도록 철저한 준비에 만전을 기한다는 계획이다.

