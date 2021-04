루헨스, 봄 맞이 ‘물 오른 봄 프로모션’…최대 50% 할인

홈트렌드 반영한 주방필터·매트리스 커버 등 대폭 할인



[아시아경제 김희윤 기자] 원봉의 라이프케어 브랜드 루헨스는 봄 맞이 ‘물 오른 봄 프로모션’을 실시한다고 7일 밝혔다.

원봉에 따르면 물 오른 봄 프로모션은 오는 26일까지 루헨스 네이버 스마트스토어인 ‘루헨스몰’에서 진행한다. 최근 코로나19로 인해 가정에 머무는 시간이 늘어나고 가정을 새단장 하려는 ‘홈트렌드’를 반영한 행사다.

이번 프로모션은 루헨스 라이프필터 중 대표 상품인 ‘주방정수필터’를 할인한다. 연수기에 적용하는 이중 마이크로 세디먼트 필터로 더욱 촘촘한 구조 필터링 효과를 갖춘 주방정수필터는 위생안전기준 KC 인증을 획득했다. 철, 알루미늄 등 녹물과 불순물 제거에 효과적이다. 3단계 분사조절과 524개 미세 살수홀로 강한 수압과 함께 최대 28% 절수 효과까지 갖췄다.

아울러 주방정수필터는 최대 50% 할인가에 판매한다. 가정 수전 유형에 맞춰 다양한 상품을 선택할 수 있으며, 핸디타입과 코브라타입 2만 6900원, 거위목타입 2만 9900원에 구매할 수 있다.

또한, ‘텐셀 매트리스 방수커버’도 최대 41% 할인해 판매한다. 100% 오가닉 텐셀 섬유로 통기성, 신축성과 함께 향균 기능을 갖춘 소재를 사용한 텐셀 매트리스 방수커버는 아토피협회 추천 제품으로 여린 피부에 적합하다. 방수소재로 집먼지 진드기 등 유해인자를 차단하는 효과도 있다고 원봉 측은 설명했다.

루헨스 관계자는 “봄을 맞아 가정을 단장하려는 수요가 증가하면서 수전 등 루헨스 라이프 필터 관심이 높아지면서 이번 프로모션을 준비하게 됐다”고 말했다.

