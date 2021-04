함양도의원 보궐선거 오후 2시 기준 투표율 39.6%

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 4.7 재·보궐선거 경남 함양군 오후 2시 기준 투표율이 39.9%로 나타났다.

중앙선거관리위원회에 따르면 함양군 유권자 3만4922명 가운데 현재까지 투표에 참여한 인원은 1만3114명으로 집계됐다.

군 사전투표율은 유권자 3만4922명 가운데 7376명이 사전투표에 나서 21.12%로 높은 투표율을 기록했다.

이번 도의원 보궐선거 선거인은 3만4922명은 남성 1만6687명, 여성 1만8235명이다.

지역별로는 함양읍 1만5662명, 마천면 2026명, 휴천면 1502명, 유림면 1276명, 수동면 2249명, 지곡면 1920명, 안의면 4204명, 서하면 1369명, 서상면 1691명, 백전면 1462명, 병곡면 1261명이다.

군 선관위는 이번 선거 투표율 55%~60% 사이로 내다보고 있다.

이번 재·보궐선거 투표는 오전 6시부터 오후 8시까지 실시되며, 유권자는 사진이 부착된 주민등록증·여권·운전면허증 등 공공기관이 발행한 신분증을 지참하면 된다.

