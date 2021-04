미얀마 반군서 "민주진영과 연방군 창설" 목소리 나와…내전으로 격화될까

카렌반군 "기존 반군조직 기반으로한 연방군 창설이 실용적"



[아시아경제 김수환 기자] 미얀마의 소수 인종 카렌족 반군인 카렌민족연합(KNU)에서 군부에 대항해 민주진영과 연대한 연방군 창설이 필요하다는 목소리가 나왔다. 이에 민주진영이 주장하고 있는 반군 창설 추진에 힘이 실릴지 관심이 집중되고 있다. 민주진영과 소수민족이 연대한 반군이 조직되면 내전이 발발할 가능성이 있어 미얀마 사태가 장기화될 수도 있다는 우려도 나온다.

7일 현지 매체 이라와디에 따르면 KNU 5여단의 파도 만 만 대변인은 "미얀마 전역에서 활동 중인 기존 반군 무장조직을 기반으로 연방군을 창설하는 것이 실용적일 수 있다"고 밝혔다.

KNU 5여단은 군부의 쿠데타 이후 카렌주 파푼 지역 미얀마군 전초기지 두 곳을 점령했으며 이곳의 미얀마군에 대한 식량 보급을 차단한 부대다.

만 대변인은 "각 소수민족 반군들은 각자의 정치적 배경이 있고, 명확한 정치적 목표가 있으며 통제하는 지역도 있다"며 "현재 있는 소수민족 무장 조직을 기반으로 연방군을 창설하는 것이 실용적일 것"이라고 밝혔다. 그는 이어 "우리는 (국민을) 보호하고 군부의 불의와 폭력을 격퇴해야 한다"며 "연방군은 새로운 헌법을 채택하거나, 현존하는 무장 조직을 기본으로 해 창설될 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

만 대변인은 또 민주 진영의 임시정부 격인 '연방의회 대표위원회'(CRPH)가 제시한 '연방민주주의헌장'과 관련 "연방 연합을 설립하기 위한 이 헌장에 어느 정도는 만족한다"면서도 헌장을 실천에 옮기는 과정에서 장애물을 어떻게 극복하느냐에 대한 의문은 있다고 지적했다.

연방민주주의헌장은 CRPH가 지난 1일 공개한 민주통합정부의 임시 헌법으로서 군부가 제정한 헌법을 대체하기 위해 만들어졌다. 헌장에는 군부독재 청산·연방민주주의연합 건설 및 문민정부 출범 등의 내용이 담겼다.

헌장은 민주 정부 수립을 위해 작년 총선에서 당선된 이들과 정당, 시민불복종운동(CDM)과 총파업위원회 등 쿠데타 저항 세력 그리고 소수민족 무장조직(EAOs)들이 협력하고 참여할 것임을 선언했다. 헌장은 또, 많은 소수민족이 오랜 기간 주장한 더 폭넓은 자치 요구에 부응하기 위해 노력한다는 내용도 담고 있다.

