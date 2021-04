미래에셋생명, 변액보험 MVP펀드 3조 돌파

글로벌 자산배분으로 꾸준한 성과 달성

[아시아경제 기하영 기자]미래에셋생명은 '미래에셋생명 변액보험 글로벌 MVP펀드'가 6일 기준, 순자산 3조 원을 돌파했다고 7일 밝혔다.

변액보험 전체 자산규모가 3조원이 넘는 금융사가 7개뿐인 국내시장 규모를 고려하면 단일 펀드로서는 눈에 띄는 성과라는 게 회사 측 설명이다.

2014년 4월에 출시된 MVP펀드는 2018년 6월 순자산 1조원에 도달했고, 지난해 9월에 2조원을 달성한 뒤 6개월 만에 1조원이 다시 늘었다.

특히 국내 주식, 채권 및 해외주식, 해외채권과 대안자산 등 총 15개 펀드로 포트폴리오를 구성한 MVP60펀드는 6일 기준, 누적 수익률 63%를 넘어서면서 고객들로부터 가장 많은 선택을 받고있다. MVP펀드는 고객을 대신해 보험사의 자산관리 전문가가 글로벌 분산투자를 원칙으로 전략 수립부터 운용까지 전 과정을 직접 관리하는 보험업계 최초의 일임형 글로벌 자산배분 펀드다.

MVP펀드 선전에 힘입어 지난해 미래에셋생명의 변액보험 초회보험료는 1조6424억원으로, 국내 변액보험 신계약 시장 점유율 52.9%를 차지했다.

조성식 미래에셋생명 자산운용부문대표는 "시장은 언제든 변동성이 확대될 수 있어 단기 보다는 장기적인 관점에서 수익률을 확보하고자 노력하는 것이 필요하다"며 "MVP펀드의 우수한 경쟁력을 바탕으로 더 많은 고객이 글로벌 우량자산에 합리적으로 투자해 행복한 은퇴설계를 준비하기를 기대한다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr