민명기 롯데제과 대표, '어린이 교통안전 릴레이 챌린지' 참여

[아시아경제 임혜선 기자] 롯데제과가 어린이 교통안전과 사고 예방에 대한 국민적 공감대 형성을 위한 '어린이 교통안전 릴레이 챌린지'에 참여했다고 7일 밝혔다.

민명기 롯데제과 대표는 6일 서울 양평동 본사 2층에 있는 어린이 과자박물관 '스위트팩토리'에서 어린이 교통안전챌린지에 동참했다. 민 대표의 이번 릴레이 캠페인 참여는 이건준 BGF리테일 사장의 추천으로 이뤄졌다. 롯데제과는 참여자들이 ‘1단 멈춤! 2쪽 저쪽! 3초 동안! 4고 예방!’이라 적힌 어린이 교통안전 표어를 들고 찍은 사진을 롯데제과 공식 소셜네트워크서비스(SNS)에 공유했다. 민 대표는 "미래 주역인 어린이들의 안전을 최우선 하는 교통안전 문화가 정착되길 바란다"면서 "롯데제과 임직원 모두가 본 캠페인의 뜻을 나누고 실천할 것"이라고 말했다.

‘어린이 교통안전 릴레이 챌린지’는 지난해 12월부터 행정안전부에서 시작한 캠페인으로, 어린이 보호구역에서의 안전 운전과 어린이 보호를 최우선으로 하는 문화 정착을 위해 릴레이 형식 캠페인으로 이루어지고 있다. 참여자는 어린이 교통안전 슬로건을 SNS에 공유하고 다음 주자를 추천한다. 민 대표는 다음 참여자로 대한치과의사협회 이상훈 회장, 보바스어린이의원 윤연중 원장, 세이브더칠드런 정태영 사무총장을 추천했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr