[아시아경제 임혜선 기자] MCM은 봄 시즌을 맞아 브랜드 커뮤니케이션 캠페인 '트래블 비욘드'의 일환으로 'MCM 오 드 퍼퓸'을 출시한다고 7일 밝혔다.

향수 제조사인 인터퍼퓸과 함께 선보이는 ‘MCM 오 드 퍼퓸’은 MCM에서 두 번째 선보이는 향수 라인업으로 MCM은 이를 통해 라이프스타일 카테고리를 확장해 패션 브랜드로서의 경쟁력을 강화해 나갈 예정이다.

‘MCM 오 드 퍼퓸’의 블렌딩 작업은 피르메니히의 수석 조향사 클레망 가바리와 협업했다. 라즈베리와 손으로 직접 채취한 자스민에 우드와 앰브록스 수퍼가 어우러져 경쾌하고 플로럴한 우드향을 구현해냈다.

