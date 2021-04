LG화학·LG에너지솔루션 노사, '릴레이 헌혈'로 혈액난 극복 동참

[아시아경제 황윤주 기자] LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 812,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 817,000 2021.04.07 08:22 장시작전(20분지연) 관련기사 코스피, '3120선' 강보합 마감...나흘째 상승세코스피, 보합세 지속 '3100선' 유지SK이노 "LG와 특허 소송, 국내외 모두 승리로 마무리 중" close 과 LG에너지솔루션(LG엔솔) 노사가 함께 헌혈을 통한 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 실천에 나섰다.

양사는 7일 국내 12개 사업장 임직원이 동참하는 노사 공동 릴레이 헌혈 캠페인을 진행한다고 밝혔다.

전라남도 여수공장에서 시작한 이번 캠페인은 충청남도 대산공장과 서울 마곡R&D 캠퍼스, 여의도 본사 등을 거쳐 이달 말 오창·청주공장에서 마무리된다. 릴레이 헌혈은 하반기에도 한 번 더 진행될 예정이다.

코로나19의 장기화로 헌혈 인구가 갈수록 줄어드는 상황인 만큼 양사의 릴레이 헌혈은 혈액 수급 안정화에 크게 기여할 것으로 기대된다.

대한적십자사 측은 LG 양사에서 1000여 명만 헌혈에 참여해도 하루 공급하는 혈액량의 약 20%를 확보할 수 있다며 혈액 부족 위기 극복에 도움을 준 양사 구성원들에 감사의 마음을 전하기도 했다.

한편, 양사 노사는 릴레이 헌혈 외에도 ▲지역 사회를 돕기 위한 자발적 모금 활동 ;만원의 나눔' ▲주요 사업장 인근 마을에 태양광 발전설비를 설치하는 '그린에너지 보급' ▲지역사회 환경보호 활동 'Clean up' 등 환경·지역사회·소외계층을 위한 지원을 추진하고 있다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr