농촌진흥청, 과수화상병 피해 최소화 방안 추진

[세종=아시아경제 김현정 기자] 농촌진흥청은 과수화상병 예방과 피해 최소화를 위해 과수화상병 예측 시범서비스를 운영 중이며, 농업용 드론(무인기) 및 수간주사를 활용한 시험방제를 추진한다고 7일 밝혔다. 농촌진흥청은 국내 과수화상병 발생이 확인(2015년)된 이후, 효과적인 과수화상병 방제기술 개발을 위해 연구역량을 집중하고 있으며, 대학 및 관련 민간기업 등과 공동연구를 추진하고 있다.

현재 농촌진흥청과 대학, 농업환경정보기술 전문기업이 공동연구로 개발 진행 중인 ‘과수화상병 예측 시범서비스’가 운영 중이다. 과수농가에서 참고용으로 활용할 수 있는 예측 시범서비스는 국내 실정에 맞게 개발된 과수(사과, 배)화상병 예보시스템으로, 기상관측자료와 생물계절 예측모델 등을 활용해 정보를 제공한다.

4월 중·하순부터 본격적으로 이뤄지는 개화기 방제에 앞서 충북 충주*에서 농업기술센터와 공동으로 농업용 드론(무인기), 수간주사를 활용한 시범 방제를 추진한다. 과수화상병 예방을 위한 다각적인 방제기술의 일환으로 8일 충북 충주 산척면, 앙성면, 동량면, 엄정면, 소태면, 안림동 등 6개 지역 658.2헥타르에서 드론 공동방제를 실시한다.

기존 과수화상병 방제는 고성능분무기(SS기)를 활용한 지상방제로 이뤄졌으나, 방제약제로부터 농업인의 건강을 보호하고 방제에 드는 시간과 노동력을 줄이기 위해 과수화상병 발생지역 일대를 권역화해 드론으로 방제한다. 이번 드론 공동방제에는 보호살균제인 미생물약제를 사용한다. 개화기 방제에 사용되는 약제 가운데 꽃이 피기 시작할 무렵(4월 초중순경 개화초기)부터 수시로 방제에 사용할 수 있는 약제이다.

