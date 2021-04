이재명, 190개 지자체장에 '손편지'…"기본소득 함께하자"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 기본소득 정책을 입법화하고 제도적으로 안착시키기 위해 공동 노력하자며 전국 190개 지방정부에 기본소득 지방정부협의회 참여를 요청하는 편지를 보냈다.

이재명 지사는 6일 각 지자체장에 보낸 편지에서 "경기도는 2번의 재난기본소득 지급을 통해 구조적으로 취약해진 총 수요를 확대하고 소득양극화를 완화하는 효과가 있다는 것을 확인했다"면서 "그동안 복지적 경제정책으로서 기본소득 정책을 추진해 온 경험을 바탕으로 전국적 이슈로 떠오르고 있는 기본소득 정책을 입법화하고 제도적으로 안착시키기 위한 공동의 노력을 기울이고자 한다"고 설명했다.

이어 "기본소득지방정부협의회는 기본소득 정책의 필요성에 대해 공감하는 지방정부들이 모여 기본소득 정책을 좀 더 대중적으로 보편화하고, 나아가 법적으로 제도화될 수 있도록 함께 노력하자는 취지"라며 "기본소득 정책은 재원조달 문제 등으로 지방정부의 힘만으로는 지속적인 추진이 어렵다. 법적 제도화를 토대로 중앙정부 차원의 다양한 지원을 이끌어내기 위한 입법 활동 등 공동 대응의 노력이 필요하다"고 덧붙였다.

기본소득지방정부협의회는 기본소득의 필요성에 공감하고 뜻을 함께하는 지방정부가 모인 협의체로 2018년 10월 열린 '대한민국시도지사협의회'에서 이재명 지사가 처음 제안했다.

경기도는 이후 참여를 희망하는 지방정부들과 함께 2019년 4월 열린 제1회 대한민국 기본소득 박람회에서 36개 지방정부와 출범 공동선언을 했다.

지난해 9월에는 48개 지방정부가 함께 한 가운데 공식적인 기본소득 지방정부협의회 출범식을 가졌다. 이어 올해 2월 협의회 운영 규약을 확정했다.

현재까지 기본소득 지방정부협의회 참여를 밝힌 지방정부는 53개로 확대됐다.

도는 오는 28일 고양 일산 킨텍스 제1전시장에서 열리는 '2021 대한민국 기본소득 박람회'에서 기본소득지방정부협의회 창립총회를 갖고 기본소득 정책의 보편화와 법적 제도화를 위한 공동대응에 나설 계획이다.

전국에는 경기도를 포함해 243개의 지방정부가 있다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr