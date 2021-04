양산시, 희망근로 지원사업 참여자 모집

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 양산시는 공공일자리 제공을 통한 긴급 생계지원을 위해 ‘2021 희망근로 지원사업’을 시행한다고 6일 밝혔다.

모집 분야는 백신접종 지원, 생활 방역 지원, 소상공인 상생 지원, 공공 휴식공간 개선, 공공업무 긴급지원 등 136개 사업으로 총 모집인원은 410명이다.

사업 기간은 4월부터 12월까지로 사업별로 다르다.

참여 대상은 사업개시일 현재 만 18세 이상 만 65세 미만의 근로 능력이 있는 양산시민이다. 취업 취약계층, 코로나19로 실직·폐업 등을 경험한 자는 우선 선발한다.

참여희망자는 5일부터 9일까지 읍·면·동 행정복지센터(민원사무소 제외), 시청 일자리경제과로 방문 접수하면 된다. 선발 결과는 1차 4월 22일, 2차 6월 25일, 선발자에게 개별 통보할 예정이다.

더욱 자세한 사항은 시청 홈페이지 고시·공고를 참고하면 된다.

김일권 시장은 “희망근로 지원사업을 통해 코로나19 예방접종이 차질 없이 이루어질 수 있도록 지원할 것”이라며 “또한 코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 시민들의 고용안정 및 생계지원에 도움을 줄 것으로 기대한다”고 말했다.

