거창군, 부서장 청렴 방송 … 클린 거창 실현 기대

부서장이 솔선수범 직접 방송 참여

퇴근 전 2~3분 정도 청 내 방송 송출



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 오랜 공직 경험을 통한 ‘청렴 이야기’로 조직 내 부패 방지와 청렴 실천을 위해 지난 3월 말부터 부서장이 참여하는 청렴 방송을 시행하고 있다.

청렴 방송은 청렴에 대한 견해, 청렴 명언, 청렴 실천사례, 청렴 일화 등의 다양한 주제로 34개 부서의 전 부서장이 직접 시나리오를 작성해 놓음에 참여하고 있으며, 매주 수요일 퇴근 전 2~3분 정도 청 내 방송을 통해 송출된다.

군은 바람직한 청렴 문화 정착을 위해 부서장이 솔선수범해 직접 방송에 참여하는 만큼 청렴 방송을 통한 내부 자정에 대한 기대가 크다.

이번 청렴 방송에 참여한 한 공무원은 “공직자는 일반인들에 비해 높은 도덕성이 요구되는 만큼 무엇보다 청렴이 최우선이라는 생각을 가지고 공직생활에 임해주시기를 바란다”고 말했다.

한편 군은 청렴도 향상을 위해 청렴콜, 청렴 마일리지, 청렴 민간 암행어사, 청렴 상시 자가 학습, 동아리 청아림, 청렴 식권, 청렴 주의보 발령, 청렴 서한문 발송 등 다양한 청렴 시책을 추진하고 있다.

