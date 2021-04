[아시아경제 성기호 기자]NH농협은행은 다음달 7일까지 NH오픈뱅킹 서비스 신규 가입 고객을 대상으로 '오픈뱅킹 가입하고, 커피 한 잔 하실래요?'이벤트를 실시한다고 6일 밝혔다.

이번 이벤트는 농협 인터넷뱅킹, NH스마트뱅킹, 올원뱅크의 NH오픈뱅킹 서비스에서 타은행 계좌를 처음으로 등록하고 이벤트에 응모한 고객 중 총 5000명을 추첨해 스타벅스 모바일 쿠폰을 제공한다.

자세한 내용은 NH스마트뱅킹, 올원뱅크의 이벤트 페이지와 농협 인터넷뱅킹 홈페이지, 전국의 농협은행 영업점 또는 고객행복센터에서 확인할 수 있다.

