인천 연수구, 주거취약계층에 반값 임대료 주택 임대

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천 연수구는 원도심의 방치된 빈집을 새로 단장해 주거 취약계층에 저렴하게 임대하는 사업을 추진한다.

이번 사업은 청년, 지방 학생, 신혼부부 등에게 주변 시세 반값의 전·월세 임대료로 임대해 주거비 부담을 줄이고 빈집을 관리해 쾌적한 주거환경을 조성하고자 마련됐다.

구는 청학동 520-3번지, 옥련동 562-7번지, 512-14번지의 노후화하고 방치된 다가구 주택 빈집 3곳을 대상으로 새 단장을 마치고 오는 19일부터 신청자를 받는다. 이어 내달 10일 입주 선정자를 발표할 예정이다.

입주 자격의 1순위는 청년, 지방 학생, 신혼부부이며 2순위는 기초생활보장 수급자, 차상위 계층, 한 부모 가정이다. 3순위는 연수구에 2년 이상 연속 거주하고 있는 일반인이다.

구는 '빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특별법'에 따라 2019년 빈집 실태조사를 마쳤으며, 인천시와 5대 5 매칭으로 총 3억8000만원의 재원을 조달해 2024년까지 원도심 내 빈집 31곳을 정비할 계획이다.

지난해에는 옥련동 560-7번지의 폐가를 철거하고 공용주차장으로 활용해 주민들로부터 좋은 반응을 얻었다. 구는 이번 사업으로 주민들에게 저렴한 가격의 주택을 제공하는 동시에 주거 환경도 개선할 계획이다.

고남석 연수구청장은 "이번 사업이 거주지 마련에 경제적 어려움을 겪는 주민들에게 도움이 되길 바란다"며 "아울러 원도심의 방치된 빈집을 새로 단장함으로써 범죄 예방, 주거환경 개선 등의 긍정적인 결과도 기대한다"고 말했다.

