[아시아경제 박종일 기자] 유동균 마포구청장은 6일 오전 마포보건소에서 아스트라제네카 백신(AZ)을 접종했다.

유 구청장은 서울 마포구 재난안전대책본부장으로서 백신에 대한 구민 신뢰와 접종 참여율을 높이기 위해서 공개 접종을 실시했다.

유동균 마포구청장은 "예방 접종은 코로나19로부터 일상 회복으로 가는 최선의 길"이라며 "우리 구민께서도 안심하시길 바라는 마음으로 접종했다"고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr