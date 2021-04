우리카드, 식목일 기념 반려나무·산불피해 구호기금 기증

'2050 우리카드 ESG 그린 선포식' 통해 받은 반려나무, 임직원이 한달 여 키워 기증

[아시아경제 기하영 기자]우리카드는 식목일을 맞아 산불 피해 지역 복구를 위한 반려나무와 후원금을 친환경 사회적 기업 '트리플래닛'에 기증했다고 6일 밝혔다.

반려나무는 플라스틱 폐기물로 만든 화분을 사용했으며, 지난달 5일 열린 '2050 우리카드 ESG(환경·사회·지배구조) 그린 선포식'에 참석한 임직원들이 녹색금융에 대한 힘찬 의지를 되새기며 받아 한달 여 기간 동안 길러낸 묘목이다.

우리카드 관계자는 "앞으로도 미래 세대를 위한 안전한 환경을 조성하기 위해 친환경 경영에 앞장서겠다"고 말했다.

한편, 우리카드는 이달 2일 한국생산성본부인증원으로부터 환경경영시스템 국제표준규격인 'ISO 14001'인증을 획득했다. 친환경 경영을 위해 체계적이고 효율적인 프로세스 구축에 힘써온 점에 대해 높은 평가를 받았다.

