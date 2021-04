문재인 뉴딜펀드 '줄줄이' 마이너스

문재인 대통령 뉴딜펀드 투자 3개월

대부분 마이너스 수익률

뉴딜정책 수혜보다는 개별 재료가 수익 좌우

[아시아경제 황준호 기자] 문재인 대통령이 가입한 뉴딜펀드도 조정장을 피해가지 못했다.

6일 금융투자업계에 따르면 문 대통령이 가입한 3개 펀드와 2개 ETF 중 삼성뉴딜코리아증권투자신탁(3.14%)을 제외한 나머지 4개 상품은 모두 마이너스 수익률(-1.61~-6.78%)을 기록했다.

수익률 손실이 가장 큰 상품은 미래에셋자산운용의 TIGER KRX BBIG K-뉴딜 TIGER KRX BBIG K-뉴딜 364960 | 코스피 증권정보 현재가 12,025 전일대비 20 등락률 -0.17% 거래량 83,619 전일가 12,045 2021.04.06 12:07 장중(20분지연) 관련기사 K-뉴딜펀드 출시 한 달, 아직은 시장과 불화 중 close (ETF)였는데, 2차전지 대표주 중 하나인 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 644,000 전일대비 11,000 등락률 -1.68% 거래량 181,725 전일가 655,000 2021.04.06 12:07 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·개인 순매수세에 상승마감코스피, 외국인·기관 순매도에 약세전기차 시장 키우는 미국…배터리 업계의 딜레마 close 와 공모주 청약으로 기대가 컸던 SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 102,000 전일대비 1,500 등락률 -1.45% 거래량 236,440 전일가 103,500 2021.04.06 12:07 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 3주만에 '사자' 전환…삼성전자 가장 많이 담아SK바이오팜 뇌전증 신약 '세노바메이트', 美 이어 유럽 승인SK바이오팜, 최근 5일 개인 33만 6866주 순매수... 주가 10만 3500원(-0.96%) close 등의 주가 급락에 따른 여파가 컸다. 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 644,000 전일대비 11,000 등락률 -1.68% 거래량 181,725 전일가 655,000 2021.04.06 12:07 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·개인 순매수세에 상승마감코스피, 외국인·기관 순매도에 약세전기차 시장 키우는 미국…배터리 업계의 딜레마 close 는 폭스바겐의 주력 배터리 교체 선언 이후 주가가 크게 빠졌으며 SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 102,000 전일대비 1,500 등락률 -1.45% 거래량 236,440 전일가 103,500 2021.04.06 12:07 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 3주만에 '사자' 전환…삼성전자 가장 많이 담아SK바이오팜 뇌전증 신약 '세노바메이트', 美 이어 유럽 승인SK바이오팜, 최근 5일 개인 33만 6866주 순매수... 주가 10만 3500원(-0.96%) close 은 대주주의 지분 매각 이후 주가가 곤두박질쳤다.

NH-아문디 하나로 Fn K-뉴딜디지털플러스증권상장지수투자신탁(ETF, -5.32%)은 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 644,000 전일대비 11,000 등락률 -1.68% 거래량 181,725 전일가 655,000 2021.04.06 12:07 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·개인 순매수세에 상승마감코스피, 외국인·기관 순매도에 약세전기차 시장 키우는 미국…배터리 업계의 딜레마 close 에 이어 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 877,000 전일대비 8,000 등락률 -0.90% 거래량 27,606 전일가 885,000 2021.04.06 12:07 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 3주만에 '사자' 전환…삼성전자 가장 많이 담아엔씨소프트, 주가 87만 3000원 (3.31%)… 게시판 '북적'IT 등 신산업 뉴페이스 등장…다양해진 얼굴들 close 를 비중 있게 보유하고 있는데, 최근 불매 운동에 따라 주가가 떨어졌다. KB코리아뉴딜증권투자신탁(펀드,-3.54%)도 최근 시장 금리 급등세로 인해 성장주와 환경 관련주의 약세가 도드라졌다.

업계에서는 정부가 추진 중인 ‘한국판 뉴딜’ 정책에 가까운 상품일수록 수익률이 낮았다고 평가했다. 자산운용 업계 관계자는 "한국판 뉴딜이 장기 과제기도 하고 수혜가 정해진 정책이 아니다 보니, 펀드 수익률에는 큰 영향을 주지 못하는 상황"이라며 "BBIG(배터리, 바이오, 인터넷, 게임) 등 펀드가 투자한 개별기업의 재료가 주가와 펀드수익률에 더 직접적 영향을 주고 있다"고 분석했다.

황준호 기자