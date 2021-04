쌍용건설, 사내 직무교육 온라인 강의로 100% 전환

[아시아경제 김혜민 기자] 쌍용건설이 언택트 추세에 맞춰 사내 직무교육을 온라인 강의로 전면 전환했다고 6일 밝혔다. 기존에는 교육장에 모여 오프라인 교육으로 진행하는 방식이었다.

쌍용건설은 이와 함께 온라인 강의를 위한 유튜브 제작 스튜디오를 신설하고, 실무 선임으로 이뤄진 40여명의 사내 강사진을 구축했다. 이들이 1년 간 제작한 교육영상은 140여개에 달한다. 회사는 인기 강사와 우수 강의를 선발해 인센티브와 포상금을 지급하고 있다.

전직원 조사결과 만족도도 80%도 높았다. 시간과 물리적 장점이 높아 활용도를 확대해야 한다는 의견이 많았다. 쌍용건설 관계자는 "현장이 국내외 다수 포진돼 있는 건설사 특성에 적합한 방식"이라며 "주요 회의 역시 국내와 해외 현장을 화상으로 연결해 진행하고 있다"고 말했다.

