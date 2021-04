[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 산림청은 6일 정부대전청사에서 최병암 산림청장이 산림부문 탄소중립 추진 전략수립 및 이행을 위한 첫 정례회의를 주재했다고 밝혔다. 최 청장이 회의에서 탄소중립의 당위성과 앞으로의 실행 전략마련을 강조하고 있다. 산림청 제공

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr